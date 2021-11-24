صحيفة عبرية: أزمة بين بلجيكا وإسرائيل على خلفية قرار يتعلق بمنتجات المستوطنات في الضفة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن بلجيكا تخطط لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تصنع في إسرائيل.

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ويقضي القرار بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير إلى أنها منتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذا القرار خلق أزمة فورية بين إسرائيل وبلجيكا، بحيث دانت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة.

وعلى الأثر، ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلية إيدان رول، الموجود في بلجيكا حاليا، اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية وبرلمان البلاد.

ورأى أن "قرار الحكومة البلجيكية يقوي المتطرفين ولا يساعد في تعزيز السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى قوة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط".

وكان الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

وفي نوفمبر 2015، زودت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا بإرشادات حول كيفية تطبيق ملصقات المستهلك بشكل قانوني على المنتجات الإسرائيلية المنتجة عبر خطوط ما قبل عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد قلق الاتحاد الأوروبي بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي واستمراره في بناء منازل في القدس الشرقية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"