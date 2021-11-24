ماكرون يبحث مع رئيس الوزراء البولندي تشديد العقوبات ضد بيلاروس

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، تشديد العقوبات ضد بيلاروس، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين.

وجدد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مع رئيس الوزراء البولندي اليوم الأربعاء، في باريس، رغبته في مواصلة الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بالوقوف وراء أزمة المهاجرين، ودفعهم لمحاولة العبور بشكل غير قانوني إلى بولندا، ومن ثم الدخول غلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز