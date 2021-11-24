السويد.. البرلمان يصادق على تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

وافق البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، على تعيين ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

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ماغدالينا ستخلف ستيفان لوفين في منصبي رئيس الحزب ورئيس للوزراء، وهما المنصبان اللذان تركهما لوفين في وقت سابق هذا الشهر.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، مطلع نوفمبر، استقالته من منصبه بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء، واصفا السنوات السبع التي قضاها في منصبه بأنها كانت "رائعة"،

وأعرب عن فخره بأن "رجلا من الطبقة العاملة كان له هذا الشرف العظيم أن يدير هذا البلد على مدى سنوات".

وعلى أثر استقالة لوفين، انتخبت وزيرة المال السويدية ماغدالينا أندرسون البالغة من العمر 54 عاما رئيسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، برفع الأيدي في مؤتمر الحزب في غونتنبرغ.

المصدر: AP+ وكالات