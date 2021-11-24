أوكرانيا تباشر عملية خاصة على الحدود مع بيلاروس بسبب المهاجرين

قالت هيئة حرس الحدود في أوكرانيا، إنها بدأت بتنفيذ عملية خاصة "بوليسيه" على الحدود مع بيلاروس، بسبب أزمة المهاجرين على الحدود البولندية- البيلاروسية.

ووفقا لسلطات كييف، تهدف هذه العملية إلى منع تكرار أزمة الهجرة على الحدود المشتركة مع بيلاروس.

وتجري العملية، بجهود مشتركة لهيئة حرس الحدود وقوات الحرس الوطني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة لأوكرانيا، وبدعم المؤسسات المعنية الأخرى.

من جانبه، زعم النائب الأول لرئيس هيئة حرس الحدود في أوكرانيا فلاديمير نيكيفورينكو، بأنه لا يزال قائما، التهديد بإعادة توجيه تدفقات المهاجرين إلى حدود أوكرانيا.

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ووفقا للخطة، سيتم تعزيز وزيادة عدد المفارز الحدودية، بالتوازي مع ذلك سيتم رفع عدد عناصر حرس الحدود ودعمهم بالوسائل الفنية اللازمة، في الاتجاهات المحتملة لمحاولات اختراق المهاجرين غير الشرعيين. وخلال ذلك، سيتم استخدام الطائرات والدرونات لمراقبة الحدود من الجو.

المصدر: نوفوستي