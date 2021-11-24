فرنسا.. جلسة لمجلس الدفاع الأعلى للبحث باحتواء فيروس كورونا

يعقد مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا، اليوم، جلسة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، للنظر في الإجراءات الواجب تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ومن المتوقع ان يتم اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها تعميم الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، العمل عن بعد، وإجراءات تقييدية لغير المطعمين.

من جهته، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن "6 ملايين فرنسي لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا" .

وسيشارك رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عن بعد في هذا الاجتماع المخصص لمستجدات الوباء في البلاد.

وذكرت صحيفة "فرانس 24" أنه يمكن لمجلس الدفاع أيضا أن يقرر جعل الكمامات إلزامية مرة أخرى في أماكن معينة، بما في ذلك المسارح.

وكانت فرنسا قد أعلنت أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة "فجائية"، مشيرة إلى "زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80 بالمائة".

المصدر: RT+ فرانس 24