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زاخاروفا: رئيسة الأمن والتعاون في أوروبا حرفت مواضيع المفاوضات مع لافروف

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زاخاروفا: رئيسة الأمن والتعاون في أوروبا حرفت مواضيع المفاوضات مع لافروف
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليند
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مندهشة لأن وزيرة خارجية السويد آن ليند، قامت بتحريف موضوعات محادثاتها الرئيسية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأضافت زاخاروفا: "يثير الحيرة والاستغراب، أن وزيرة خارجية السويد آن ليند، كانت قد أعلنت أنها تزور موسكو بشكل أساسي بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمناقشة قضايا الساعة المتعلقة بأنشطة المنظمة مع التركيز على التحضير لاجتماع المجلس الوزاري في ستوكهولم في 2-3 ديسمبر من هذا العام. لكنها لاحقا أعلنت أن الموضوعات الرئيسية للمفاوضات مع سيرغي لافروف كانت قضايا مختلفة تماما - أزمة الهجرة على الحدود البولندية- البيلاروسية، ونشاط العملاء الأجانب في روسيا".

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ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية، "سيؤثر هذا الأمر سلبا على" إجمالي "نتائج الرئاسة السويدية" في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي

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