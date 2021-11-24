إسرائيل تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية
أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".
وقال بينيت: "أشكر الحكومة الأسترالية وصديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان "حزب الله" "منظمة إرهابية".
وأضاف أن "حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "معا سنواصل حربنا ضد الإرهاب".
I welcome Australia’s intent to declare Hezbollah a terrorist organization in its entirety.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 24, 2021
Hezbollah is an Iranian-backed terror organization in Lebanon responsible for countless attacks in Israel & around the world.
Thank you to my friend @ScottMorrisonMP for your leadership.
وصنفت أستراليا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.
وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.
المصدر: RT
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