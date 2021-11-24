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إسرائيل تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية

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إسرائيل تعلق على قرار أستراليا إدراج
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".

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أستراليا تصنف "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

وقال بينيت: "أشكر الحكومة الأسترالية وصديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان "حزب الله" "منظمة إرهابية".

وأضاف أن "حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "معا سنواصل حربنا ضد الإرهاب".

وصنفت أستراليا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.

وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

المصدر: RT

 

 

 

 

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