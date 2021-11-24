اليابان.. تلميذ يقتل زميله بسكين خلال مشاجرة

قالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن أحد القاصرين قام بطعن زميل له في مدرسة باليابان، خلال مشاجرة صباح اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة، أن الشرطة بمحافظة أيتشي اليابانية، تلقت بلاغا عن حدوث مشاجرة بين تلاميذ الصف التاسع في إحدى المدارس المحلية.

وخلال ذلك قام أحد هؤلاء المراهقين بطعن زميله بسكين، وهو في حالة حرجة في المستشفى.

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ولاحقا أشارت الوكالة، إلى المصاب فارق الحياة بسبب الجروح التي أصيب بها.

وأكدت وكالة الأنباء، أن الشرطة تمكنت من اعتقال التلميذ الجاني، ويجري استجوابه لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي