الأمم المتحدة تعلق على استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش قدم استقالته من منصبه.

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وأشار دوجاريك، في إحاطة إعلامية نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل استقالة كوبيتش، مؤكدا أن "الاستقالة لم تكن مفاجئة".

وأكد أن "غوتيريش يعمل على إيجاد البديل المناسب لكوبيش"، قائلا: "نعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة".

ونفى دوجاريك أن يكون قد نشب أي خلاف بين الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قبل الاستقالة، لكنه قال إن استقالة كوبيش لم تكن مفاجئة بالكامل.

وأضاف إن "دوجاريك لن يترك مقعده، وسيبقى في منصبه في الوقت الحالي ويعتزم إطلاع مجلس الأمن اليوم على التطورات في ليبيا".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس أن المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش، قدم استقالته بعد أقل من عام على تعيينه في يناير الماضي.

المصدر: موقع الأمم المتحدة