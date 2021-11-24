البنتاغون يعيد تنظيم مجموعته لتعقب الأجسام الطائرة المجهولة

قال المكتب الصحفي للبنتاغون، في بيان أمس إن وزارة الدفاع الأمريكية أعادت تنظيم فريقها الخاص لتتبع الأجسام الطائرة المجهولة، وأطلقت عليه تسمية جديدة.

وبعد إعادة التنظيم، أصبح اسم الفريق AOIMSG (مجموعة تحديد هوية وتصنيف الأجسام الطائرة المجهولة).

وأضاف البيان: "ستقوم AOIMSG بتنسيق جهود وزارة الدفاع مع المؤسسات الحكومية الأمريكية الأخرى لتحديد هوية وتبعية العناصر الطائرة المثيرة للاهتمام، وتقييم وتحييد أي تهديدات تصدر عنها".

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ووفقا للبيان، يولي البنتاغون اهتماما جديا للتقارير التي تتحدث عن عمليات توغل [في المجال الجوي] لأي جسم طائر، سواء تم تحديد هويته والتعرف عليه أو لم يتم، وتقوم بالتحقق من صحة ذلك".

المصدر: تاس