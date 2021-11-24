أستراليا تصنف "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

صنفت أستراليا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، اليوم الأربعاء، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكل تهديدا "حقيقيا" لأستراليا.

وأضافت الوزيرة أن "هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يعاني فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

المصدر: أ ف ب





