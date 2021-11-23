أوكرانيا: استخباراتنا تتبادل المعلومات عن التحركات الروسية مع واشنطن ولندن

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن استخبارات بلاده تتبادل مع الولايات المتحدة وبريطانيا المعلومات عن التحركات المزعومة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال الوزير الأوكراني خلال تفقده ميدان تدريب عسكري في مقاطعة نيقولاييف جنوب أوكرانيا يوم الثلاثاء: "عقدت لقائن مهمين مع وزيري الدفاع البريطاني بين والاس والأمريكي لويد أوستين".

وتابع: "كانت لدينا محادثات جدية، قمنا خلالها بالمقارنة بين الوقائع التي تتلقى المعلومات عنها استخباراتنا ووكالاتهم، والاستنتاجات متطابقة، والمخاطر واضحة".

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وأضاف أنهم "بدأوا بالمشاورات مع الشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي والناتو، وأن رد الفعل سيكون قاسيا للغاية. وتم إبلاغ الكرملين بذلك بشكل مباشر خلال زيارة مسؤول أمريكي رفيع لروسيا".

وأشار إلى أن رد الفعل على "الخطوات العدوانية المحتملة" من قبل روسيا سيشمل عقوبات اقتصادية وسياسية وزيادة المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك المعدات والأسلحة.

يذكر أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس زار أوكرانيا مؤخرا وقام وزير الدفاع الأوكراني بزيارة للولايات المتحدة في 18 و19 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو ترفض الاتهامات الأوكرانية والغربية بالحشد المزعوم لقواتها على حدود أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذا الصدد إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أحد، ومن غير الصحيح النظر إلى أي تحركات للقوات الروسية داخل أراضي روسيا من هذا المنظور.

المصدر: نوفوستي