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إيطاليا تسجل 83 وفاة و10047 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إيطاليا تسجل 83 وفاة و10047 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MATTEO BERLENGA
فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 83 وفاة و10047 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 133330، فيما عدد الإصابات 4.9 مليون.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 70 وفاة و6404 إصابات بالفيروس. 

وتعبر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا هي الثانية في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

 

المصدر: "رويترز"

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