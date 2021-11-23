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وزيرة الطاقة الإسرائيلية: مصلحتنا في أمن واستقرار الأردن

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وزيرة الطاقة الإسرائيلية: مصلحتنا في أمن واستقرار الأردن
Reuters
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قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إنه من مصلحة إسرائيل أن يكون الأردن مستقرا لأن أمن المملكة من أمن إسرائيل، وذلك عقب توقيع اتفاقية لتبادل الماء والطاقة بين الجانبين.

وقالت الحرار إن "أزمة المياه تجلب الكثير من المشاكل وأعتقد أننا نحاول بناء علاقات استراتيجية مع الأردن"، مشيرة إلى أن "اطول الحدود لدينا، هي بين الأردن وإسرائيل، ومن مصلحة إسرائيل أن يكون الأردن مستقرا. أمنهم هو أمننا". 

ودعت الحرار جميع الدول إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإبرام اتفاقيات السلام معها، "أعتقد أنه يمكن مشاركة المصالح الاقتصادية بالاضافة إلى المصالح الأخرى". 

ووقعت إسرائيل والأردن والإمارات يوم أمس الإثنين على إعلان نوايا للتعاون الإقليمي في مكافحة أزمة المناخ.

المصدر: i24news

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