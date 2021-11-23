سيناتور روسي: عقوبات "السيل الشمالي 2" تعكّر أجواء أوروبا

علق سيناتور روسي في حديث لـRT على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة وسفينة ناشطتين في مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى شمال أوروبا، مؤكدا أنها لن تعطل المشروع.

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وأشار فاليري جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي إلى أن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شركة "ترانسادريا" المسجلة في قبرص وسفينة "مارلين" التي تبحر تحت العلم الروسي، جاء في إطار قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي (PEESA).

وقال جباروف: "إنه أمر مضحك.. أين أمريكا من أمن الطاقة الأوروبي؟ "السيل الشمالي 2" مشروع تجاري بين روسيا وألمانيا يهتم به الألمان. يتغاضون عن السفينة الألمانية لأنهم حلفاء، أما السفينة الروسية فيفرضون عقوباتهم عليها".

وأشار إلى أن العقوبات لن تؤدي إلى وقف المشروع لكنها "ستعكر الأجواء في أوروبا".

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وأضاف: "لذا فنحن نعتبر العقوبات أمرا عاديا فقد تعودنا عليها ونعمل بكل هدوء لمصلحة وطننا".

المصدر: RT