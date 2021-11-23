في حديث لـ RT.. أوليفر ستون يعلق على تأجيل البيت الأبيض نشر وثائق اغتيال كينيدي

علق المخرج السينمائي الأمريكي الشهير أوليفر ستون على قرار البيت الأبيض تأجيل نشر الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي حتى ديسمبر 2022 بسبب وباء كوفيد-19.

وقال ستون في حديث لبرنامج Going Underground على قناة RT، تعليقا على القرار: "نعم هذا كان السبب المعلن رسميا. ولا أعرف ما إذا كان مناسبا، لأنني لا أفهم لماذا لا يمكن القراءة والتفكير بسبب كوفيد؟".

وأعاد ستون إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعد بنشر تلك الوثائق أيضا، لكنه لم ينفذ وعده.

وقال ستون إن "ترامب انتهك كل القواعد ولم يتراجع في اللحظة الأخير فحسب حين رفض نشر نحو 20 ألف وثيقة كانت تثير الاهتمام ولم يكشف عنها، بل فرض إجراء إضافيا، حيث أصبح من الضروري التشاور مع الإدارة الوطنية للأرشيف".

وأشار ستون إلى أن القرار اتخذه الكونغرس أصلا، ولكن "الكلمة الأخيرة" تعود إلى الرئيس الذي بوسعه إيقاف كل شيء.

وتخص الوثائق اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية يوم 22 نوفمبر عام 1963، عندما تعرض موكبه لإطلاق النار من قبل العسكري السابق المدعو لي هارفي أوسفالد الذي قتل بعد يومين على يد مسلح أطلق النار عليه أثناء نقله إلى السجن.

ولا يزال الكثير من الأمريكيين لا يصدقون الرواية الرسمية لوقائع اغتيال كينيدي، الذي أصبح مادة للكثير من نظريات المؤامرة.

المصدر: RT