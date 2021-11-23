عمدة طهران: الآذان السعودية ثقيلة.. لم يستمعوا لنصيحة قائد الثورة

شن عمدة طهران علي رضا زاكاني هجوما حادا على الرياض وقال إن "آذان السعودية ثقيلة" وأن قادتها "لم يستمعوا لنصيحة قائد الثورة في إيران".

وأوضح العضو السابق في مجلس الشورى الإسلامي أن قائد الثورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، نصح السعودية بعدم ارتكاب الأخطاء في اليمن، لكن آذانهم كانت أثقل من أن يتمكنوا من الاستماع.

وخلال الاجتماع الثاني للمجمع العالمي للمستضعفین الذي عقد تحت عنوان "اليمن مركز التطورات والثقة بالنفس للعالم الإسلامي"، وصف رئيس بلدية طهران السعودية بأنها "عميلة ووصمة عار على البلاد الإسلامية"، وقال إن "الشعب اليمني يحارب الغطرسة العالمية بأيد فارغة منذ 7 سنوات، وأن النظام السعودي في وضع حرج هناك"

وقال زانكان إن "البصيرة اليمنية" تدرك أن الولايات المتحدة تقف خلف كواليس كل هجوم تشنه السعودية على اليمن.

واعتبر المسؤول الإيراني أن "انتصار اليمن فخر للثورة الإسلامية في إيران".

المصدر: RT