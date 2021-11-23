فضيحة في إيطاليا بعد تغريدة سيناتور عن روسيا

أثارت تغريدة للسيناتور عن حركة "خمسة نجوم" فيتو بيتروتشيلي عن العلاقات مع روسيا فضيحة كبرى في إيطاليا، ومطالبات باستقالته من مجلس الشيوخ.

وكتب بيتروتشيلي الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي على "تويتر": "هل يمكن لرئيس تحرير صحيفة "لا ريبوبليكا" ماوريتسيو موليناري أن يضر بالعلاقات بين روسيا وإيطاليا؟".

ونشر السيناتور هذه التغريدة تعليقا على مقال رأي لموليناري وما أعقبه من الجدل بين الصحفي والخارجية الروسية.

واتهم رئيس تحرير الصحيفة في مقاله روسيا بحشد قواتها على حدود أوكرانيا وخلق أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

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وأثارت تغريدة بيتروتشيلي انتقادات في الأوساط السياسية الإيطالية، حيث طالبت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي بينا بيتشيرينو باستقالته.

من جهتها، توجهت النائبة عن الحزب الديمقراطي ليا كوارتابيلي إلى زعيم حركة "خمسة نجوم" وزير الخارجية لويجي دي مايو بطلب التوضيح، وخاصة ما إذا كان حزبه يتمسك بالنهج الموالي للاتحاد الأوروبي.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد رفضت ما جاء في مقال موليناري، واصفة الاتهامات الموجهة لروسيا بـ"الهراء المثير للدهشة".

ووجه رئيس تحرير "لاريبوبليكا" رسالة إلى زاخاروفا ردا عى تعليقها، لكنه لم يكشف عن مضمونها.

المصدر: نوفوستي