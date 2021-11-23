رئيس الموساد السابق: تل أبيب بحاجة لاستراتيجية خاصة تجاه إيران

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مدير الموساد السابق تامير باردو، أن تل أبيب تفتقر للقدرة على تدمير جميع المواقع النووية الإيرانية.

وقال باردو إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت لم يتخذ بعد قرارا بشأن استراتيجية خاصة بإيران، رغم أنه يبدو أنه يميل إلى العودة إلى نهج الحكومة السابقة.

وأضاف باردو متحدثا في مؤتمر في جامعة رايشمان: "السؤال هو ما إذا كانت لدى إسرائيل استراتيجية فيما يتعلق بإيران.. أعتقد أن إسرائيل ما زالت تفتقر إلى استراتيجية.. لكن يبدو لي أن الاتجاه هو العودة إلى ما كان عليه من قبل"، في إشارة إلى أوجه التشابه بين الحكومة السابقة وخطاب سابق ألقاه بينيت.

وأضاف أن الاتفاق النووي مع إيران ومع كل ثغراته، فإن له مزايا أيضا.

وشدد على أنه لا يجب أن "تتخاصم" تل أبيب مع واشنطن علنا بشأن الخلافات السياسية المتعلقة بإيران، داعيا إسرائيل أن تعمل بهدوء خلف الكواليس لإقناع الولايات المتحدة بتحسين الصفقة.

وتساءل: "هل يمكننا التهديد بالحرب طوال اليوم؟"، داعيا للامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية في إيران، إذا لم تتوفر لإسرائيل القدرة على تدميرها بالكامل.

وتابع: إيران "ليست "أوبرا" في إشارة إلى الاسم الرمزي للضربة على المفاعل النووي العراقي... وحدها الولايات المتحدة تعرف كيف تهاجم منشآت إيران النووية المتعددة".

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية