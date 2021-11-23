دونيتسك الشعبية: الجيش الأوكراني بدأ يستخدم مضادات للدبابات فرنسية الصنع في المنطقة

بدأت القوات الأوكرانية استخدام مضادات للدبابات فرنسية الصنع بمنطقة النزاع في دونباس جنوب شرقي البلاد، حسبما أعلنت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد هناك.

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وفي تصريحات صحفية قال إدوارد باسورين نائب قائد الشرطة الشعبية في دونيتسك إن أنظمة "أبيلاس" الفرنسية للقذائف الصاروخية المضادة للدبابات تم نقلها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وأرسلت أواخر الشهر ذاته إلى وحدات الجيش العاملة في دونباس.

وفي وقت سابق كشف مدير الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف عن استخدام منظومة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات في منطقة "عملية مكافحة الإرهاب"، وهي التسمية الرسمية الأوكرانية لعمليات الجيش ضد مقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في دونباس.

المصدر: "سبوتنيك"