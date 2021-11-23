إسبانيا.. رجل يركض عاريا في الشارع ويطعن نفسه حتى الموت أمام الشرطة

أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلا أقدم على طعن نفسه حتى الموت في ساحة روما بسرقسطة شمال شرقي إسبانيا أمام عناصر الشرطة.

وبحسب المعلومات فإن الرجل كان عاريا ويحمل سكينا عندما دخل النافورة في الساحة وبدأ بالصراخ وهو يطعن نفسه بشكل متكرر، وقد حاول عناصر الشرطة منعه فيما حضرت طواقم الإسعاف، إلا أن الرجل توفي في مكان الحادث.

الصورة ملتقطة من الفيديو

وقد تم تحميل مقطع فيديو للحادث على "تويتر"، وفيديو آخر يظهر فيه الرجل وهو يركض عاريا ويصرخ "الله".

🇪🇸 Terrorist running naked with a knife through the streets of Zaragoza. Terrorist shouting Alahu Akbar and stabbed himself after he was surrounded by Police in Zaragoza, Spain.#Spain#Zaragozapic.twitter.com/hMKjSUzlzV — Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 23, 2021

المصدر: euroweeklynews