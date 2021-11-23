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دوانينغ ستريت يعلق على حالة جونسون الصحية بعد خطاب "مشوش"

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دوانينغ ستريت يعلق على حالة جونسون الصحية بعد خطاب
Reuters
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أكدت رئاسة الحكومة البريطانية "دوانينغ ستريت" أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتمتع بصحة جيدة، وذلك عقب خطاب ألقاه أمام كبار رجال الأعمال يوم الاثنين وظهر فيه مشوشا.

وبعد أن قام جونسون بتقليد صوت محرك سيارة سريع الدوران وقسما عن دروس الرأسمالية وأن زار عالم Peppa Pig (شخصية الرسوم المتحركة للأطفال)، وصف خطاب جونسون بـ"الفوضوي والأكثر إحراجا في تاريخ رئيس وزراء محافظ".

وقال المتحدث باسم جونسون إن "رئيس الوزراء تعثر في خطابه لفترة وجيزة في الخطاب.. هو ألقى مئات الخطب ولا أعتقد أنه من غير المعتاد أن يتشوش الناس في مناسبات نادرة".

المصدر: "الغارديان"

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