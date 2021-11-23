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الكرملين: بوتين سيجري في سوتشي لقاءين منفصلين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان

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الكرملين: بوتين سيجري في سوتشي لقاءين منفصلين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في موسكو في يناير 2021.
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري في منتجع سوتشي في 26 نوفمبر لقاءين منفصلين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن زعماء الدول الثلاث سيبحثون في سوتشي الخطوات اللاحقة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في إقليم قره باغ.

وقال البيان: "من المقرر النظر في سير تطبيق ما جرى الاتفاق عليه بين زعماء الدول الثلاث في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، إلى جانب تحديد الخطوات اللاحقة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتنظيم الحياة السلمية في المنطقة".

وأضاف الكرملين أن المحادثات ستركز على القضايا المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية والمواصلات".

المصدر: "نوفوستي"

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