وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات
Reuters WANA NEWS AGENCY
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قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن "إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال خمس سنوات".
وخلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران، أشار أفيغدور ليبرمان إلى أن "تلك الخطوة (امتلاك سلاح نووي)، لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية".
يذكر أن ليبرمان هو أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.
المصدر: "رويترز"
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