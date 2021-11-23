بوتين يعزي بوفاة مواطنين من مقدونيا الشمالية في حادث مرور في بلغاريا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، بوفاة عشرات المواطنين من هذه الدولة في حادث مرور وقع في بلغاريا.

وأضاف بوتين، في برقيته التي نشرت اليوم الثلاثاء على موقع الكرملين على الإنترنت: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة بوفاة العديد من مواطني بلدكم، بما في ذلك الأطفال والمراهقون، نتيجة حادث مروري في بلغاريا".

وطلب بوتين، "نقل عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وقع الحادث فجر اليوم، لحافلة كانت متجهة إلى اسطنبول تقل 52 راكبا، وحسب آخر المعلومات، لقي 46 منهم، بمن فيهم 12 طفلا، مصرعهم في الحادث، فيما نقل الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بحروق.

المصدر: تاس