يريفان: أبلغنا موسكو استعداد أرمينيا لتطبيع العلاقات مع تركيا بدون شروط

قال فاهان هونانيان المتحدث باسم خارجية أرمينيا، إن سلطات بلاده أبلغت الجانب الروسي، باستعدادها لبدء تسوية العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة.

ونوه المتحدث، في حديث لمراسل "تاس" اليوم، بأن ذلك جاء بعد أن أعلنت موسكو استعدادها لدعم هذه العملية.

وأضاف المتحدث: "يعرب بعض الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم حليفتنا روسيا عن الاستعداد لدعم عملية تطبيع العلاقات الأرمنية - التركية. وأثناء المناقشات مع شركائنا الروس، أشرنا إلى استعدادنا لتطبيع العلاقات دون شروط مسبقة. وعندما ستبدأ هذه العملية، فسنبلغ الجمهور بالطبع بتطور الاحداث".

ووفقا له، ينص برنامج حكومة بلاده على أن أرمينيا، كانت دائما على استعداد لتسوية العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة.

وقال: "في الوقت نفسه، أريد أن أشير إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مفاوضات مع تركيا".

المصدر: تاس