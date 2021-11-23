بكين: واشنطن تلعب بالنار

قال تشاو لي جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية، في موجز صحفي اليوم، إن بلاده تعتبر العمليات الدورية للسفن الأمريكية في مضيق تايوان، بمثابة استعراض للقوة.

وخلال تعليقه، على مرور مدمرة البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، حث الدبلوماسي الصيني، واشنطن على التوقف عن "اللعب بالنار".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة، تقوم السفن الحربية الأمريكية باستعراض عضلاتها في مضيق تايوان بحجة ضمان حرية الملاحة. هذا ليس التزاما بالحرية والانفتاح، بل أعمال لتقويض السلام والاستقرار الإقليميين".

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وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن المجتمع الدولي يدرك تماما حقيقة نوايا الأمريكيين.

وأضاف: "ستدافع الصين بحزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. ويتعين على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها والتوقف عن اللعب بالنار، والقيام بما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

المصدر: تاس