كازاخستان: نجري محادثات مع روسيا حول توريد لقاح "سبوتنيك لايت"

أعلن وزير الصحة الكازاخستاني، ألكسي تسوي، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن توريد لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا.

وردا على سؤال صحفي حول توريد هذا اللقاح الروسي إلى كازاخستان أجاب تسوي: "نعمل على ذلك حاليا. ولقد سألنا زملاءنا الروس عن إمكانية توريد لقاح سبوتنيك لايت".

وأوضح أن حجم الواردات الممكنة ليس محددا حتى الآن، مضيفا: "سألنا ما هي أحجام لقاح "سبوتنيك لايت" التي يمكن أن توردها روسيا، لأنه من الممكن أنه توجد في روسيا حاجة خاصة إلى هذا اللقاح. وبعد الحصول على العرض التجاري والمعلومات حول حجم اللقاح الموجود سنبدأ بحث تفاصيل الصفقة. على ما يبدو فإننا لا نحتاج إلى عدد كبير (من اللقاحات) لأنه يوجد لدينا بحلول العام الجاري عدد كافي من اللقاحات لإجراء إعادة التطعيم ضد كورونا. ونخطط لتوريد اللقاح للعام المقبل".

وذكر الوزير أن المصنع الصيدلاني بمدينة كاراغاندا الكازاخستانية قد أنتج دفعة تجريبية للقاح "سبوتنيك لايت"، وأن تجربة هذه الدفعة على قاعدة المصنع جرت بنجاح.

المصدر: تاس