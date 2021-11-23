بولندا ترغب ببحث أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس مع روسيا

قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، اليوم، إن سلطات بلاده منفتحة لمناقشة أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية مع روسيا.

وشدد على أن بلاده، في ذات الوقت، مستعدة للتحدث مع بيلاروس فقط على المستوى الفني.

وأضاف الوزير: "بولندا منفتحة على التفاوض مع روسيا، ولكننا على قناعة تامة بأن المفاوضات المتعلقة ببيلاروس والعلاقات البولندية البيلاروسية وحول مستقبل بيلاروس، يجب أن تتم مع المعارضة البيلاروسية".

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وتابع الوزير القول: "فيما يتعلق بالمسائل الفنية، نحن منفتحون على المفاوضات مع السلطات البيلاروسية الحالية، ولكن على المستوى الفني فقط. أما المسائل المتعلقة بالمستقبل السياسي لبيلاروس، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لبولندا، فيجب أن تبحث مع الذين يثق بهم المجتمع البيلاروسي".

وزعم الوزير البولندي، أن روسيا هي "الموجهة" للأزمة الحالية على الحدود.

المصدر: تاس