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مينسك: المهاجرون لم يطلبوا اللجوء في بيلاروس ويرفضون كل عروض المغادرة

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مينسك: المهاجرون لم يطلبوا اللجوء في بيلاروس ويرفضون كل عروض المغادرة
Sputnik
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قال رئيس مديرية الجنسية والهجرة بوزارة الداخلية البيلاروسية أليكسي بيغون، إن بلاده لم تستلم طلبات لجوء من جانب المهاجرين الموجودين على أراضيها.

وأضاف بيغون، في حديث له اليوم الثلاثاء، أن اللاجئين من دول الشرق الأوسط، الموجودين على الحدود البيلاروسية- البولندية، لم يتقدموا بطلبات لجوء في بيلاروس.

وتابع بيغون القول للصحفيين: "لم يتقدم أي من الأشخاص الموجودين حاليا على الحدود البيلاروسية -البولندية بطلبات إلى السلطات المختصة في بيلاروس للحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الإضافية".

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وأكد المسؤول البيلاروسي، على أن كافة المهاجرين يرغبون بشدة في المغادرة إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وقال بيغون: "وهم يرفضون في الوقت الحالي، كل عروض العودة إلى وطنهم".

المصدر: نوفوستي

 

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