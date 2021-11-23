مينسك: 118 مهاجرا غادروا الأراضي البيلاروسية الاثنين

أفاد رئيس دائرة الجنسية والهجرة بوزارة الداخلية البيلاروسية، ألكسي بيغون، بأن 118 مهاجرا غادروا أمس الاثنين أراضي بلاده، فيما ستغادر مجموعة أخرى من المهاجرين اليوم الثلاثاء.

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وقال بيغون: "غادر 118 شخصا أمس الاثنين مطار مينسك الوطني، ولا يزال العمل في هذا المجال مستمرا كل يوم. وأقلع هؤلاء الناس بنظام خاص، وساعدتهم هيئات الداخلية البيلاروسية وقوات حرس الحدود في إعداد الوثائق الضرورية وعبور حدود الدولة".

وأضاف: "اليوم تتواجد مجموعة أخرى من المواطنين الأجانب في مطار مينسك الوطني، فقد اجتازت جميع الإجراءات الجمركية والحدودية. وينتظر أفرادها حاليا العودة إلى أوطانهم".

وشدد على أن هؤلاء المهاجرين لم يتقدموا بطلب اللجوء في بيلاروس، مدققا: "إن الأشخاص المتواجدين حاليا على الحدود البيلاروسية البولندية لم يتقدموا إلى هيئات دولة بيلاروس بطلبات اللجوء أو الحصول على الحماية الإضافية".

المصدر: تاس