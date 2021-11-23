أول صور لحادث احتراق حافلة سياحية في بلغاريا

تناقلت وسائل إعلام أول صور لحافلة سياحية احترقت فجر اليوم الثلاثاء في غرب بلغاريا، ما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص.

والتهم حريق حافلة تحمل لوحة مقدونية شمالية إثر تعرضها لحادث مروري في أحد الطرق السريعة بعدما عبرت الحدود البلغارية مساء الاثنين.

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وكانت الحافلة المتجهة إلى اسطنبول تقل 52 راكبا، وحسب آخر المعلومات، لقي 46 منهم، بمن فيهم 12 طفلا، مصرعهم في الحادث، فيما نقل الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بحروق.

المصدر: وكالات