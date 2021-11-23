مصدر روسي: نستعد لبدء أعمال رفع الألغام في مطار سوخوم بأبخازيا

أفاد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا، فاديم أستافييف، بأن أفراد وحدة المهندسين العسكريين الروسية وصلوا إلى أبخازيا لإجراء أعمال رفع الألغام في مطار سوخوم الدولي.

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وقال إن أعمال البحث ورفع العبوات الناسفة غير المنفجرة تم تنظيمها اعتمادا على طلب رئيس الوزراء الأبخازي الذي وجهه إلى النائب الأول لوزير الدفاع الروسي رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف.

وأضاف: "وفقا لقرار قيادة القوات المسلحة الروسية والمنطقة العسكرية الجنوبية قام العسكريون من وحدة المهندسين العسكريين بمسيرة ميكانيكية على متن معدات عسكرية من خانكالا إلى غوداوتا".

وتابع أنه تمت مرابطة الخبراء الروس في أراضي القاعدة العسكرية للمنطقة العسكرية الجنوبية في أبخازيا، مشيرا إلى أن أعمال رفع الألغام في مطار سوخوم ستبدأ بعد التحضيرات الضرورية.

تم بناء مطار سوخوم الواقع على بعد 18 كيلومترا من المدينة في الستنيات من القرن الماضي، وكان قادرا قبل إغلاقه في عام 1993 على قبول ما لا يزيد عن 5 آلاف شخص يوميا.

وكانت السلطات الأبخازية تخطط أكثر من مرة لإعادة إعمار المطار. وأعلن رئيس أبخازيا أصلان بجانيا في المنتدى السياحي الدولي في مايو الماضي بأن المطار سيبدأ قبول أول طائرات قبل يناير عام 2024. ومن المتوقع تخصيص نحو 120 مليون روبل لإعداد مشروع لتدشين المطار.

المصدر: نوفوستي