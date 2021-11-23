كندا تؤكد التزامها بالعدل ومساءلة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أكدت وزارة الخارجية الكندية أنها حازمة في التزامها بالشفافية وإقامة العدل ومساءلة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها خلال اجتماع مع ممثلي رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، أكدت "التزام كندا بالسعي لتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة من إيران لإسقاط الطائرة رقم "PS752" هو التزام صارم"، معربة عن تضامنها مع كل العائلات التي فقدت أحباءها في هذا الحادث المروع.

Canada’s commitment towards pursuing transparency, accountability & justice from Iran for the shoot-down of Flight #PS752 is resolute. That is what I reaffirmed to @ps752justice members today. My heart goes out to all the families who have lost loved ones in this horrific event. pic.twitter.com/NqdnI0R6Yf — Mélanie Joly (@melaniejoly) November 23, 2021

وكانت طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "خطوط أوكرانيا الجوية الدولية" تحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح يوم 8 يناير 2020، في رحلة إلى كييف. وأسفرت الكارثة عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم مواطنو كل من إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

وفي 11 يناير، اعترفت طهران بأن الطائرة تم إسقاطها بالخطأ بواسطة صاروخين إيرانيين "أرض جو" من طراز "تور-إم 1"، وذلك بعد وضع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وسط توقعات بشن هجوم صاروخي أمريكي على إيران.

ووجهت إيران اتهامات إلى 10 مسؤولين بشأن حادث إسقاط الطائرة.

المصدر: RT