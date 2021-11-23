سفارة صربيا تكشف أجندة زيارة فوتشيتش إلى موسكو

قال سلافوليوب تساريتش القائم بالأعمال في سفارة صربيا لدى موسكو، إن بلاده تتوقع أن يتركز الاهتمام خلال اللقاء بين رئيسي روسيا وصربيا، على موضوع الطاقة.

وذكر الدبلوماسي الصربي، أن بلغراد تأمل في تحقيق نتائج إيجابية لهذه الزيارة.

وأشار القائم بالأعمال، إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش سيصل إلى موسكو يوم 24 نوفمبر، وسيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اليوم التالي.

وأضاف: "الموضوع الرئيسي لهذه الزيارة، التعاون في مجال الطاقة، ولكن سيتم كذلك بحث مواضيع أخرى".

وشدد الدبلوماسي، على المستوى العالي للغاية للعلاقات السياسية والاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وصربيا، والعلاقات الشخصية الممتازة بين الرئيسين فوتشيتش وبوتين.

وتابع القائم بالأعمال، أن التعاون بين صربيا وروسيا في قطاع الطاقة في الوقت الحالي، على أعلى مستوى.

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وأكد على أن الجانب الصربي، يتوقع "نتائج ايجابية للزيارة، وتعزيز واستمرار التعاون بين الدولتين في عدد من المجالات".

ونوه بأن روسيا، تعتبر في الوقت الراهن المورد الوحيد للغاز الطبيعي إلى صربيا.

المصدر: نوفوستي