روسيا وسريلانكا تتفقان على التعاون في مكافحة الإرهاب

قال الرئيس السريلانكي غوتاباي راجاباكسا، إن بلاده اتفقت مع روسيا على تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف راجاباكسا، في ختام زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى سريلانكا: "جرى حديث ودي مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. اتفقنا على تعميق التعاون الثنائي في مكافحة التطرف والإرهاب والتهديدات السيبرانية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب".

Had a friendly discussion w/ the Sec. of Security Council of Russia Nikolai Patrushev today. We agreed on deepening bilateral cooperation to address extremism, terrorism & cyber threats, including sharing of intelligence info. & countering terrorist financing. 🇱🇰 🇷🇺 pic.twitter.com/fBbVrUffC1 — Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) November 22, 2021

في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، بأن باتروشيف وراجاباكسا ناقشا بالتفصيل حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السريلانكية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك آفاق التعاون في مجال الأمن.

المصدر: نوفوستي