وزير الخارجية الإيطالي يزور الإمارات لافتتاح اليوم الوطني في إكسبو دبي

يزور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، دولة الإمارات العربية المتحدة في مهمة تستغرق يومين مخصصة لليوم الوطني الإيطالي في معرض إكسبو دبي 2020.

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وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن دي مايو سيجري خلال زيارته مباحثات مع نظيره الإماراتي تهدف إلى مناقشة القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والراهن الدولي والإقليمي، وكذلك في ضوء نتائج الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والرئاسة البريطانية-الايطالية المشتركة لمؤتمر أطراف المناخ (كوب 26).

وسيزور الوزير الجناح الإيطالي ويفتتح اليوم الوطني، الذي سيعزز الفلسفة الملهمة للمشاركة الإيطالية في إكسبو دبي 2020 بحضور الشركات الرائدة للتميز الإيطالي- من الثقافة إلى العلوم من ريادة الأعمال إلى التكنولوجيا.

المصدر: "آكي"