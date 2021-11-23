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العسكريون الروس يطهرون مطار سوخوم الأبخازي من الألغام

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العسكريون الروس يطهرون مطار سوخوم الأبخازي من الألغام
Reuters Stringer Russia
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول فرق عسكرية هندسية روسية إلى جمهورية أبخازيا، لإزالة الألغام والقذائف من مخلفات الحرب في مطار سوخوم العاصمة الدولي.

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وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قضية إزالة الألغام في مطار سوخوم خلال لقائه رئيس أبخازيا أصلان بجانيا في سوتشي في نوفمبر الماضي.

وأشار بجانيا آنذاك إلى أن عملية إزالة الألغام ستكلف 4.5 مليار روبل (نحو 60 مليون دولار).

يذكر أن المطار يقع على بعد 18 كم عن العاصمة سوخوم، وتوقف عن العمل منذ الحرب بين أبخازيا وجورجيا في 1992 – 1993.

المصدر: تاس

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