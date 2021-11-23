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رئيس وزراء بلجيكا يخضع للحجر الصحي بعد لقاء نظيره الفرنسي

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رئيس وزراء بلجيكا يخضع للحجر الصحي بعد لقاء نظيره الفرنسي
Reuters POOL / OLIVIER HOSLET
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو
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أفادت وسائل الإعلام البلجيكية بأن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو خضع للحجر الصحي بعد لقاء نظيره الفرنسي جان كاستيكس، الذي تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت إذاعة VRT البلجيكية عن المتحدث باسم دي كرو قوله إن رئيس الوزراء سيخضع لفحص كورونا يوم الأربعاء، وسيبقى في الحجر الصحي.

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وإضافة إلى رئيس الوزراء، سيدخل 4 وزراء آخرين الحجر الصحي، وهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل الذين شاركوا في الاجتماع مع الوفد الفرنسي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قد أعلن إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحي.

المصدر: وكالات

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