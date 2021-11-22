الكنيست الإسرائيلي يقر تشريعا يقيّد عدد الولايات المتتالية لرئيس الحكومة

صوت الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى لصالح مشروع قانون يحدد بثماني سنوات سقف الولايات المتتالية التي يمكن أن يتولاها رئيس الحكومة، في نص اعتبره معارضوه "شخصانيا".

وكان زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو تولى رئاسة الحكومة لفترة قياسية بلغت 15 عاما بينها 12 عاما متتالية قبل أن يطيح به في يونيو الفائت الائتلاف الحاكم حاليا والمكوّن من أحزاب متعددة.

وقبيل جلسة التصويت قال وزير العدل جدعون ساعر الذي تقدم بمشروع القانون إن "بقاء السلطة بشكل مستمر بين يدي شخص واحد أمر سيئ للديمقراطية".

ويتعين إقرار النص في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.

وفي جلسة القراءة الأولى صوت لصالح النص 66 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست.

اعتبرت ميري ريغيف العضو في حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الحكومة السابق أن "هذا القانون شخصاني يرمي لمنع نتانياهو من العودة إلى السلطة خلافا لإرادة الشعب".

وسبق أن تولى نتانياهو رئاسة الحكومة بين عامي 1996 و1999، وهو يتصدر حاليا استطلاعات الرأي على الرغم من أن النيابة العامة وجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

المصدر: أ ب