مقرر أممي: الولايات المتحدة بلد مفارقات في حقوق الإنسان

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الأقليات فرناند دي فارينيس الولايات المتحدة بأنها "بلد المفارقات" في مجال حقوق الإنسان، داعيا واشنطن لتحديث تشريعاتها لمنع التمييز.

وقال المقرر في ختام زيارته للولايات المتحدة إنها "تتميز بين الديمقراطيات الغربية بمنظومتها غير المكتملة في ما يخص الاعتراف بحقوق الإنسان والحماية الحقوقية".

وأشار إلى أن "العيوب في مجال حقوق الإنسان" تفاقمت في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وخاصة "الترويج للكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي" وازداد عدم المساواة الاجتماعية.

وأكد أن ملايين الأمريكيين وخاصة الأقليات، يواجهون تنامي عدم المساواة والتمييز والتنافر، مضيفا أن "الولايات المتحدة بلد المفارقات في مجال حقوق الإنسان والأقليات".

وأشار إلى أنها كانت تستقبل المهاجرين من كافة أنحاء العالم، مع أن التمييز العنصري كان قائما حتى نهاية القرن العشرين، وتعرضت الشعوب الأصلية للحرمان من الحقوق والقسوة والإبادة الجماعية في بعض الحالات.

وأشار إلى التمويل غير الكافي للمدارس الحكومية، والمستوى غير المتناسب للتهميش بين الأقليات.

وأعرب عن أمله في التغيير على مستوى القوانين والمؤسسات في الولايات المتحدة.

واستغرقت جولة المقرر الخاص 14 يوما، وشملت مقاطعة كولومبيا وولاية كاليفورنيا وتكساس وجزيرتي غوام وبورتو ريكو.

ومن المتوقع أن يرفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في مارس 2022.

المصدر: تاس