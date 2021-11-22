عالم فيروسات إيطالي: علينا القلق من النمو المتصاعد لإصابات بكورونا

أكد عالم الفيروسات بجامعة ميلانو الإيطالية فابريتسيو بريلياسكو، أن "علينا أن نقلق من النمو المتصاعد للإصابات بفيروس كورونا"، وأن "مؤشر انتشار العدوى عنصر قلق حقيقي".

وقال: "هناك نمو بياني تدريجي يسمح لنا بإدارة الزيادة في حالات الإصابة".

وأضاف: "الوضع غير سار في كل مكان من حولنا، فنحن ننظر إلى الحالة الصحية المتفاقمة في سلوفينيا والنمسا اللتين تقعان على حدودنا. لا يسعنا إلا أن يقلقنا الوضع، لذلك نحن الآن بحاجة إلى تدابير مضادة".

وأشار بريلياسكو إلى أن "النماذج المختلفة تخبرنا أنه بالنسبة لإيطاليا في عيد الميلاد سيكون هناك 30 ألف حالة".

واختتم بالقول إن "هذا العدد غير كبير بفضل التطعيمات، ويمكننا اعتبار أن النظام الصحي بأكمله لن يتأثر كما حدث في الموجات السابقة".

المصدر: "آكي الإيطالية"