الجيش الإيراني: لا نقف مكتوفي الأيدي في الحرب السيبرانية

أعلن العميد علي عبد اللهي مساعد شؤون التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن طهران "لا تقف مكتوفة الأيدي في الحرب السيبرانية".

وفي كلمة ألقاها في إحدى الفعاليات بمحافظة كيلان، أضاف العميد عبد اللهي: "العدو غير قادر على التورط في حرب سيبرانية مع إيران، فقد تمكنا بفضل شبابنا المبدعين من حجز مكانة مرموقة في العالم بأسره في هذا الميدان".

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وتابع أن "الكوادر الإنسانية تشكل أكبر رصيد للنظام الإسلامي"، مشيرا إلى أن "تربية الكوادر هي من الواجبات الهامة في مختلف القطاعات، وينبغي أن نبذل قصارى جهودنا في تربية الكوادر الثورية والملتزمة والمخلصة".

المصدر: "فارس"