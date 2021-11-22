دراسة: وجبات الرجال الغذائية الغنية باللحوم تسبب انبعاثات مناخية بنسبة 40٪ أكثر من النساء

أظهرت دراسة بريطانية أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم والتي يفضلها الرجال، مسؤولة عن إصدار الانبعاثات الدفيئة بنسبة 40٪ أكثر من تلك التي تصدرها أغذية النساء.

ووجدت الدراسة أن ربع الانبعاثات المرتبطة بالنظام الغذائي كانت من "الأطعمة والمشروبات الاختيارية"، مثل القهوة والكحول والكعك والحلويات.

وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Plos One، الانبعاثات المرتبطة بأكثر من 3200 عنصر غذائي محدد وفحصت النظم الغذائية لـ 212 شخصا بريطانيا، الذين سجلوا تناول طعامهم وشرابهم على مدار ثلاث فترات لمدة 24 ساعة.

ووجدت أن المنتجات الحيوانية كانت مسؤولة عن ما يقرب من نصف متوسط ​​انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في النظام الغذائي: 31٪ من اللحوم و14٪ من منتجات الألبان، وتسببت المشروبات في 15٪ من الانبعاثات وجاء 8٪ منها من الكعك والبسكويت والحلويات.

وقال العلماء إن سياسات تشجيع الأنظمة الغذائية المستدامة يجب أن تركز على الأطعمة النباتية، لكن تبديل المشروبات وتقليل الوجبات الخفيفة الحلوة يوفر فرصا إضافية.

المصدر: "الغارديان"