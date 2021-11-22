عائلة روسية علقت على متن يخت في عرض البحر بسبب قيود كورونا

علقت عائلة من مدينة نوفوسيبيرسك الروسية على متن يخت في عرض المحيط أثناء إبحارها حول العالم، بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، وفق موقع Lenta.ru الإخباري الروسي.

وروى أوسكار كونيوخوف ابن الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف للموقع، أن قبطان اليخت أندريه كلوتشكوف وزوجته مارينا وابنتاهما أناستاسيا (الكبرى) ولادا (10 سنوات)، اضطروا للإبحار بدون تجديد احتياطاتهم من المواد الغذائية والمياه العذبة أكثر من 70 يوما، لأن الدول ترفض استقبال مركبهم على خلفية قيود كورونا.

وقال أوسكار كونيوخوف: "لم تستقبلنا نيوزيلندا ولا جزر كوك، كما رفضت استقبالنا جزيرة عيد الميلاد (في أستراليا)".

وتابع أن العائلة حاولت شرح خصوصية وضعها للسلطات بلا جدوى. وتابع: "أستراليا ونيوزيلندا تتوخيان بالغ الحيطة والحذر بسبب فيروس كورونا. لقد حاولت عائلة كلوتشكوف أن تشرح للسلطات على الساحل أنهم يتواجدون في المحيط على مدار 77 يوما ولا يمكن أن يكونوا حملة للفيروس أو مصابين به.. لكن حرف القانون هو الأعلى بالنسبة لهذين البلدين.. إنه وضع مخز!"

وتبحر عائلة كلوتشكوف حول العالم على متن يخت Lady Mary منذ عام 2018.

وعبرت القارة القطبية الجنوبية ونقطة نيمو ورأس الرجاء الصالح.

أما المرحلة الخامسة من رحلتهم فكان من المتوقع أن تختتم في ديسمبر 2020، لكنهم اضطروا للمكوث في غرب أستراليا لمدة سنة بسبب جائحة كورونا.

المصدر: Lenta.ru