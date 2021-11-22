"وول ستريت جورنال": ازدهار تجارة الأفيون في أفغانستان و"طالبان" تغض النظر

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن زراعة الأفيون في أفغانستان تتسارع بسبب الجفاف الشديد والصعوبات المالية واستمرار إغلاق الحدود، بينما حركة "طالبان" تغض النظر عن ذلك.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن العشرات من الأشخاص يتاجرون علنا في الأفيون وهو مصدر رئيسي للهيروين الذي يباع في الدول الغربية، ونقلت عن مزارعين قولهم إنهم بدأوا في زراعة الخشخاش، وهي نبتة يستخرج منها الأفيون، في الأراضي التي كانوا يزرعون فيها القمح أو الذرة لأن الجفاف والعقوبات الدولية وإغلاق الحدود جعل المحاصيل المشروعة غير مربحة.

ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ارتفعت المساحات المزروعة بالخشخاش في أفغانستان في العام الماضي، بنسبة 37% لتصل إلى 554 ألف فدان.

ويشتري الوسطاء محصول الأفيون الخام من المزارعين في القرى وينقلونه إلى الأسواق الإقليمية، إذ يشتري تجار الجملة مخزونا كبيرا لإنتاج الهيروين التي تهرب بعد ذلك إلى دول أخرى عبر باكستان وإيران.

وتعاني أفغانستان من ظروف اقتصادية قاسية بعد وصول "طالبان" للسلطة وتجميد الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني وفرض عقوبات مالية شلت النظام المصرفي في البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة أن الاقتصاد الأفغاني تقلص بنسبة 40 بالمئة منذ أغسطس، وتحذر من أن أجزاء كثيرة من البلاد قد تعاني من المجاعة هذا الشتاء.

المصدر: "وول ستريت جورنال"