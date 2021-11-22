واشنطن: القيود الأمريكية على شركة "إس كيه هاينكس" لصنع الرقائق الإلكترونية مشروعة

اعتبرت الممثلة التجارية الأمريكية أن القيود التي فرضتها واشنطن على شركة "إس كيه هاينكس" لصناعة الرقائق الإلكترونية في الصين مشروعة، وتصب في حماية الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، في تصريح خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية: "أدرك أن التكنولوجيا المعنية حساسة للغاية، وأن هناك مخاوف مشروعة بشأن وصول هذه التكنولوجيا إلى مكان قد يعرض الأمن الوطني للخطر".

وخططت "إس كيه هاينكس" لتركيب بعض الآلات الجديدة للطباعة بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة (EUV)، من تصنيع شركة "ASML" الهولندية إلى مصنعها في "ووشي" بالصين، لتجديد مصنعها وإنتاج رقائق الذاكرة على نحو أكثر كفاءة. لكن واشنطن منعتها من شحن المعدات إلى الصين.

وأضافت تاي: "من المهم بالنسبة إلينا العمل مع شركائنا وحلفائنا على وجه الخصوص، في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والأمن القومي المشترك. وأود أيضا أن أقر بأننا نعتبر كوريا الجنوبية أحد أهم شركائنا في مجال الأمن القومي".

ولدى سؤالها عما إذا كان يمكن فرض مثل هذه القيود على دول أخرى في المستقبل، قالت: "نعم عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي. ويشمل الأمن القومي المخاوف العسكرية والدفاعية، وقد يكون أوسع من ذلك أيضا".

المصدر: "يونهاب"