الخارجية الصينية في أول تعليق على ملف بينغ شواي: قضية لا تخص السياسة الخارجية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن قضية الاختفاء المزعوم لنجمة التنس الصينية شواي، لا علاقة لها بالسياسة الخارجية لبلاده.

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وفي أول تعليق للوزارة على "اختفاء" شواي قبل أسبوعين قال تشاو: "هذه القضية لا علاقة لها بالسياسة الخارجية. كما أنني واثق بأنكم لاحظتم حضورها مناسبة عامة مؤخرا".

وأمس الأحد حضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان وجودها موضع اهتمام دولي في الفترة الأخيرة، بطولة في بكين بحسب الصور الرسمية التي نشرتها البطولة الصينية.

وجاء ظهور بينغ خلال مكالمة فيديو أجراها معها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية للأولمبياد في بيان لها.

ووفقا للبيان، فقد شكرت اللاعبة اللجنة على اهتمامها برفاهيتها وأكدت على أنها "بأمان وبصحة جيدة، وتعيش في منزلها في العاصمة الصينية بكين، لكنها ترغب في احترام خصوصيتها في هذا الوقت، ولهذا السبب تفضل قضاء وقتها مع الأصدقاء والعائلة الآن".

وتوارت بينغ البالغة 35 عاما بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي عن الأنظار، منذ أن اتهمت في أوائل الشهر الحالي نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.

ولم يعلق تشانغ، ولا الحكومة الصينية على منشور بينغ الذي جرى حذفه سريعا من وسائل التواصل الاجتماعي وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.

وأعربت هيئات التنس العالمية عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.

المصدر: "تاس" + وكالات