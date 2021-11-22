روما: رئيس الوزراء الإيطالي تحدث هاتفيا مع بوتين

قال المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية، إن رئيس وزراء البلاد ماريو دراغي ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا وعلى الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وأضاف المكتب في بيانه اليوم: "أجرى رئيس الوزراء ماريو دراغي محادثة هاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتركزت المحادثات على أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس، وديناميات أسعار الطاقة، والوضع في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي