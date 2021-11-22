إسرائيل: " إحباط خلية تابعة لحماس كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تمكن من "إحباط خلية إرهابية تابعة لحماس كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق الضفة الغربية والقدس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "قوات جيش الدفاع وبالتعاون مع الشاباك وشرطة إسرائيل تحبط خلية إرهابية تابعة لحماس في مناطق يهودا السامرة كانت تهدف الى تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق يهودا والسامرة وأورشليم القدس مع ضبط وسائل قتالية شملت أسلحة متفجرات ومعدات عسكرية".

#كشف_النقاب - قوات جيش الدفاع وبالتعاون مع الشاباك وشرطة إسرائيل تحبط خلية إرهابية تابعة لحماس في مناطق يهودا السامرة كانت تهدف الى تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق يهودا والسامرة و #أورشليم#القدس مع ضبط وسائل قتالية شملت #أسلحة#متفجرات ومعدات عسكرية. pic.twitter.com/I9T2eXwmYn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2021

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الأحد أن 4 أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق، بهجوم مسلح وقع قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة.

هذا وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن فلسطيني (42 عاما) من سكان مخيم شعفاط، قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة ورجل أمن للمستوطنين، في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.

المصدر: RT